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  4. Yok böyle bir gol! Hjulmand İngiltere karşısında milli takımdaki ilk golünü attı, rakip taraftarlar bile alkışladı

Yok böyle bir gol! Hjulmand İngiltere karşısında milli takımdaki ilk golünü attı, rakip taraftarlar bile alkışladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.06.2024 20:30
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EURO 2024 C Grubu ikinci maçlarında Danimarka ile İngiltere karşı karşıya gelirken, mücadelenin 34. dakikasında Danimarka adına beraberlik golünü kaydeden Hjulmand attığı bu golle gündem oldu. İşte detaylar...

2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan ikinci mücadelelerle sürerken, Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi.

MÜKEMMEL GOL

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Mücadelenin 18'nci dakikasında Kane ile 1-0 öne geçen İngiltere'ye yanıt, 34'ncü dakikada Hjulmand'dan gelirken, 24 yaşındaki oyuncu attığı golle kendisine hayran bıraktı.

RAKİP TARAFTARLARDAN TEBRİK

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Kaleye 28 metre mesafeden saatte 114 km. hızla oldukça düzgün bir vuruş yapan Hjulmand milli takımdaki ilk golünü kaydederken, tribünde bulunan İngiliz taraftarlar da kendisini alkışladı.

KRALİYET AİLESİ DE AYAKTA ALKIŞLADI

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Karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında bulunan Danimarka Kraliyet ailesi de bu şık golü ayakta alkışladı.

İŞTE O ANLAR...


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İngiltere Danimarka son dakika euro 2024 gol
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