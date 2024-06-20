Yok böyle bir gol! Hjulmand İngiltere karşısında milli takımdaki ilk golünü attı, rakip taraftarlar bile alkışladı

2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan ikinci mücadelelerle sürerken, Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 18'nci dakikasında Kane ile 1-0 öne geçen İngiltere'ye yanıt, 34'ncü dakikada Hjulmand'dan gelirken, 24 yaşındaki oyuncu attığı golle kendisine hayran bıraktı.
Kaleye 28 metre mesafeden saatte 114 km. hızla oldukça düzgün bir vuruş yapan Hjulmand milli takımdaki ilk golünü kaydederken, tribünde bulunan İngiliz taraftarlar da kendisini alkışladı.
Karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında bulunan Danimarka Kraliyet ailesi de bu şık golü ayakta alkışladı.