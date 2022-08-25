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Yok böyle kura! İşte Şampiyonlar Ligi'nin ölüm grubu

25.08.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da gerçekleştirilen organizsyonla çekildi. Kura çekimlerini Hamit Altıntop ve Yaya Toure gerçekleştirdi. Çekilen kuralar sonrası Devler Ligi'nde oldukça heyecanlı maçlara sahne olacak 8 grup belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi’nde çekildi. 8 grubun belli olduğu kura çekimleri Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından gerçekleşti.

KURALARI HAMİT ALTINTOP VE YAYA TOURE ÇEKTİ!

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grupları Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. A Milli Takım’ın eski yıldızlarından ve TFF A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Barcelona, Manchester City ekiplerde forma giyen eski yıldız futbolcu Yaya Toure’nin çektiği kuralar sonunda 8 grup belli oldu.

BAŞKANLIK ÖDÜLÜ SACCHI'NİN

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Kura çekimi öncesinde UEFA Başkanı Alexander Ceferin tarafından verilen ‘Başkanlık Ödülü’, İtalyan Teknik Direktör Arrigo Sacchi’nin oldu. Sacchi kariyerinde Milan, İtalya Milli Takımı, Parma ve Atletico Madrid’in teknik direktörlüğünü yapmıştı. Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından çekile kuralar sonunda Şampiyonlar Ligi’ndeki 8 grup belli oldu.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLAR

A GRUBU

A GRUBU
Ajax
Liverpool
Napoli
G.Rangers

B GRUBU

B GRUBU
Porto
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Club Brugge

C GRUBU

C GRUBU
Bayern Münih
Barcelona
İnter
V.Plzen

D GRUBU

D GRUBU
Eintracht Frankfurt
Tottenham
Sporting Lizbon
Marsilya

E GRUBU

E GRUBU
Milan
Chelsea
Salzburg
Dinamo Zagreb
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