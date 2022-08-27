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  4. Yok böyle maç! Liverpool Bournemouth'u 9-0 mağlup etti, tarihe geçti

Yok böyle maç! Liverpool Bournemouth'u 9-0 mağlup etti, tarihe geçti

27.08.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İngiltere Premier Lig'in 4. haftası çok konuşulacak bir mücadeleye sahne oldu. 4. hafta karşılaşmasında Liverpool sahasında Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekip gol olup yağarken rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Bu skorla kırmızılar kendi rekorunu egale ederken, tarihe geçti. İşte detaylar...

Roberto Firmino

Roberto Firmino

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Dünyanın önde gelen futbol liglerinden olan İngiltere Premier Lig'in 4. haftası tarihi bir maça sahne oldu. 4. hafta mücadelesinde Liverpool sahasında Bournemouth'u konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf tam 9-0'lık skorla ev sahibi ekip oludu. İlk üç haftada iki beraberlik alan ve geçen hafta Manchester United'a deplasmanda 2-1 yenilen Liverpool aldığı bu farklı galibiyetle moral buldu.

2014'TEN BU YANA BİR İLK!

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Karşılaşmanın ilk yarısını 5-0 önde tamamlayan ev sahibi ekipte, Roberto Firmino ilk yarıyı 1 gol 3 asist ile tamamladı. İlk yarıda diğer goller ise Luiz Diaz, Harvey Elliott, Trent Alexander-Arnold ve Virgil van Dijk'in ayağından geldi. Bournemouth'a karşı 31 dakikda 4 gol bulan Liverpool, Şubat 2014'teki Arsenal maçından (20 dakika) bu yana ilk kez bu kadar kısa sürede 4 gole ulaştı.

FIRMINO'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS

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İlk yarıda soyunma odasına 5-0 gibi farklı bir skorla giden Liverpool, Premier Lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında rakip ağları beş kez havalandırdı. Roberto Firmino ise (1 gol, 3 asist), 2003'te 6-0 kazanılan West Bromwich maçının ikinci yarısında iki gol ve iki asistlik performans sergileyen Milan Baros'un ardından, Premier Lig'de bir devrede 4 gole katkı yapan ikinci Liverpool oyuncusu oldu.

İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI

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Ev sahibi ekip karşılaşmanın ikinci yarısına da golle başladı. Henüz 46. dakikada Trent Alexander-Arnold'ın sağ kanattan ortasında Mepham topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 6-0 oldu. 62. dakikada Robertson'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Travers çelmek istedi ancak Bournemouth kalecisinin kontrol edemedği topu Roberto Firmino ağlara gönderdi ve takımının 7. kendisinin ise 2. golünü kaydetti.

SALAH SESSİZ KALDI!

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Atılan 7. golün ardından da hız kesmeyen Liverpool, dakikalar 80'i gösterirken skoru Fabio Carvalho ile 8-0'a getirdi. Karşılaşmanın skorunu belirleye isim ise 86. dakikada Luiz Diaz oldu. Diaz takımının son golünü attı ve Liverpool sahadan 9-0 galip ayrıldı. Maçta Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın gol veya asist katkısı yapmaması ise dikkat çekti.

TARİHE GEÇTİ!

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Liverpool, ismi 1992'de Premier Lig olarak değişen ligde ilk kez bir maçta 9 gol attı. Kırmızılar, Premier Lig'in en farklı galibiyet rekorunu da egale etti.

Bugün: Liverpool 9-0 Bournemouth
Şubat 2021 - Manchester United 9-0 Southampton
Ekim 2019 - Southampton 0-9 Leicester City
Mart 1995 - Manchester United - Ipswich

Liverpool, 1989'dan bu yana en üst ligde ilk kez bir maçta dokuz gol attı. Kırmızılar, Crystal Palace'ı Eylül 1989'da 9-0 yendi. Liverpool'un en farklı bir başka lig galibiyeti ise 1896'da geldi ve o maçta Rotterham Down'ı 10-1 yendi.

LIVERPOOL BOURNEMOUTH MAÇINDAN KARELER!

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