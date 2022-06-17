YÖKAK Başkanı Kar, ÇOMÜ'nün "Kurumsal Akreditasyon Sertifika" törenine katıldı:

ÇANAKKALE (AA) - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, 2020 yılında 11 üniversitenin kurumsal akreditasyona alındığını ve süreçlerinin tamamlandığını belirterek, "2021 yılında ise 12 üniversitemiz kurumsal akreditasyon kapsamına alındı. Bunlardan 8'inin kararı verildi. 4'ü bu ay gerçekleştireceğimiz kurulda görüşülecek." dedi.

Prof. Dr. Kar, İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde, ÇOMÜ'nün "Kurumsal Akreditasyon Sertifika" törenine katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin kalite çalışmalarında öncü üniversitelerden biri olduğunu belirten Kar, "2020 yılında 11 üniversitemiz kurumsal akreditasyona alındı ve tamamlandı süreçleri. 2021 yılında ise 12 üniversitemiz kurumsal akreditasyon kapsamına alındı. Bunlardan 8'inin kararı verildi. 4'ü bu ay gerçekleştireceğimiz kurulda görüşülecek. ÇOMÜ'nün kalite çalışmalarının bugün taçlandığı bir gün. Bu başarının ortaya çıkmasında liderlik ve sahiplenme çok önemli." diye konuştu.

ÇOMÜ'de gösterilen bu başarının bir kişiyle olmayacağını bildiklerini anlatan Kar, şöyle devam etti:

"Tüm üniversitenin paydaşlarının aktif katılımını gerektiren bir süreç olduğunu biliyoruz. Onun için başta rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat olmak üzere üniversitenin tüm paydaşlarını tebrik ediyorum. Akreditasyon belgesinin üniversitemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yükseköğretim kalite güvencesini; üniversitelerimizin hesap verebilirliği, şeffaflık ve sürekli iyileşme anlayışı içinde temel fonksiyonları olan eğitim ve öğretim, araştırma ve gelişme, toplumsal katkı faaliyetlerinin paydaşlarının beklentilerine ve amaca uygun şekilde yerine getirdiklerine dair kamuoyuna verdikleri bir güvence olarak tanımlıyoruz. "

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise 210 üniversite arasında kurumsal akreditasyon alan üniversitelerden biri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üniversitelerinin 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladığını dile getiren Murat, şunları kaydetti:

"Çok önemli başarılara imza atan bir üniversite durumuna geldik. Ama bunlar asla yeterli olmayacak. Bundan sonra çok daha önemli başarılara hep birlikte imza atmak durumundayız. Göreve ilk geldiğimiz günden itibaren üzerinde durduğumuz bazı hedefler vardı. Bu hedefler kurumsallaşmak, kurum kültürünün gerçekleştirilmesi, öğrenci, akademik ve idari personel memnuniyetinin en yüksek düzeye ulaştırılması gibi hedeflerimiz vardı. Bugün bunu başarmanın mutluluğu yaşıyoruz."

Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Kar, Rektör Murat'a "Kurumsal Akreditasyon Sertifikası"nı teslim etti.

Törene, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, ÇOMÜ rektör yardımcıları, dekanlar ve öğretim üyeleri katıldı.