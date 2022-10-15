SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Younes Belhanda coştu; Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı bozguna uğrattı!

Younes Belhanda coştu; Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı bozguna uğrattı!

15.10.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Adana Demirspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Mavi Şimşekler, bu sonucun ardından puanını 21'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Younes Belhanda

Younes Belhanda

FAS Fas
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç, Adana Demirspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Younes Belhanda, 40. dakikada Akintola, 64. dakikada Henry Onyekuru ve 86. dakikada Badou Ndiaye kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 57. dakikada Bahoken'den geldi.

FfHuCI-X0AEQZkD

Adana Demirspor, bu sonuçla birlikte 2 maçlık beraberlik serisini sonlandırdı ve 21 puanla liderliğini sürdürdü. 3 maçlık yenilmezlik serisi biten Kasımpaşa ise 13 puanla 9. sırada yer aldı.

Adana Demirspor, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Kayserispor'u ağırlayacak.

FfHnLyTWQAIZlwt

Karşılaşmada 1 gol kaydeden Younes Belhanda, 2 kez de asist yaptı.

KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Adana Demirspor Younes Belhanda spor spor toto 10 younes spor tot süper li spor to iyet da, maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Billur Kalkavan'dan acı haber

Billur Kalkavan'dan acı haber

Yer Şırnak… İngiltere ‘gitmeyin’ uyarısı yapmıştı! Binlerce kişi akın etti

Yer Şırnak… İngiltere ‘gitmeyin’ uyarısı yapmıştı! Binlerce kişi akın etti

17 yılın ardından Galatasaray'a dönüyor! Alanyaspor ile görüşmelere başlandı...

17 yılın ardından Galatasaray'a dönüyor! Alanyaspor ile görüşmelere başlandı...

Şampiyonlar Ligi müjdesi! UEFA, sıralamada karışıklık yaptı! Hata son anda fark edildi...

Şampiyonlar Ligi müjdesi! UEFA, sıralamada karışıklık yaptı! Hata son anda fark edildi...

Fransız yıldız Mbappe para dağıtmaya başladı! Görenler başvuru yapıyor...

Fransız yıldız Mbappe para dağıtmaya başladı! Görenler başvuru yapıyor...

Galatasaray'da Kayserispor maçına saatler kala karar verildi!

Galatasaray'da Kayserispor maçına saatler kala karar verildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.