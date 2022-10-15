Younes Belhanda coştu; Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı bozguna uğrattı!

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç, Adana Demirspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Younes Belhanda, 40. dakikada Akintola, 64. dakikada Henry Onyekuru ve 86. dakikada Badou Ndiaye kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 57. dakikada Bahoken'den geldi.

Adana Demirspor, bu sonuçla birlikte 2 maçlık beraberlik serisini sonlandırdı ve 21 puanla liderliğini sürdürdü. 3 maçlık yenilmezlik serisi biten Kasımpaşa ise 13 puanla 9. sırada yer aldı.

Adana Demirspor, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Kayserispor'u ağırlayacak.

Karşılaşmada 1 gol kaydeden Younes Belhanda, 2 kez de asist yaptı.