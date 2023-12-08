Younes Belhanda'nın Galatasaray - Adana Demirspor maçındaki performansı sosyal medyanın gündemine oturdu! O pozisyonun ardından tepki üstüne tepki yağdı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçın ilk yarısında konuk ekibin formasını giyen Younes Belhanda'nın ortaya koyduğu oyun, sosyal medyanın gündemine oturdu.

O POZİSYON SONRASI SOSYAL MEDYA YIKILDI



Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Karşılaşmanın 9. dakikasında gelişmek üzere olan Adana Demirspor atağında orta alanda topla buluşan Younes Belhanda, ağır kaldı ve meşin yuvarlağı rakibi Kerem Aktürkoğlu'na kaptırdı.

BELHANDA'YA TEPKİ YAĞDI

Bu pozisyon sonrasında rakip takım taraftarları, Belhanda'ya büyük bir tepki gösterdi.

Maç boyunca birçok top kaybı yapan ve orta sahada etkisiz kalan Faslı futbolcu için sosyal medyada eleştiri içeren birçok yorum yapıldı.

İşte o yorumlar;

