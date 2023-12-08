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Younes Belhanda'nın Galatasaray - Adana Demirspor maçındaki performansı sosyal medyanın gündemine oturdu! O pozisyonun ardından tepki üstüne tepki yağdı

08.12.2023 20:59 | Son Güncelleme:
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Galatasaray ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada konuk ekibin orta saha oyuncusu Younes Belhanda'nın performansı sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk yarıda yaşanan bir pozisyon sonrasında sosyal medya kullanıcıları Faslı futbolcuya tepki gösterdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçın ilk yarısında konuk ekibin formasını giyen Younes Belhanda'nın ortaya koyduğu oyun, sosyal medyanın gündemine oturdu.

O POZİSYON SONRASI SOSYAL MEDYA YIKILDI

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Karşılaşmanın 9. dakikasında gelişmek üzere olan Adana Demirspor atağında orta alanda topla buluşan Younes Belhanda, ağır kaldı ve meşin yuvarlağı rakibi Kerem Aktürkoğlu'na kaptırdı.

BELHANDA'YA TEPKİ YAĞDI

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Bu pozisyon sonrasında rakip takım taraftarları, Belhanda'ya büyük bir tepki gösterdi.

Maç boyunca birçok top kaybı yapan ve orta sahada etkisiz kalan Faslı futbolcu için sosyal medyada eleştiri içeren birçok yorum yapıldı.

İşte o yorumlar;

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