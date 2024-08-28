Young Boys karşısında elenmenin ardından Galatasaray'daki krizi açıkladı: Florya'da neler oluyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmesinde Belçika ekibi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık mağlubiyetlerle elenen Galatasaray'da alınan bu yenilgilerin yankıları sürerken spor yazarları karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Yazarlar elenmenin faturasını teknik direktör Okan Buruk'a keserken, başarılı hoca için sert ifadeler kullandı.
Levent Tüzemen: "Okan hocanın kafası çok dalgın. 2 senedir Galatasaray'ı şampiyon yapan Okan hocanın ilk kez bir maça birbirini tamamlamayan oyunculardan kurulu bir ilk 11 çıkardığını gördüm." [Sabah]
Halil Özer: "Sahaya çıkardığın ilk on bir bir felaket. Bu kadronun başarılı olabileceğini nasıl düşündün hocam? Adamların fizik gücü senin üstünde. Üstelik iyi hocaları var. Bu on birle hangi cesaretle sahaya çıktın? Bu maçın farklı yenilgiyle bitmemesi mucize. Ama bu mucizeyi bile değerlendiremedin. Eğer sen Şampiyonlar Ligi’nin son maçının ikinci yarısına Berkan Kutlu ve Kerem’i kurtarıcı olarak sahaya sürüyorsan zaten bu organizasyona ayıp. Tabii bu da yönetime yazar. Sadece Okan hocaya değil." [Milliyet]
Osman Şenher: "Florya’da neler oluyor bilemiyorum. Ama futbolcuların rahat olmadığını görüyoruz. Muslera gibi efendi bir kaptan kırmızı kart görüyorsa biraz düşünmek lazım. Bu kötü gidişatı kim durduracak, Okan hoca. Peki her gün futbolcularının transfer haberleri çıkarken, 3-4 futbolcuya ‘seni istemiyorum, kendine takım bul’ denirken, Florya’ya huzur gelir mi? Futbolcular rahat top oynayabilir mi? Evet, hepimiz çok üzüldük. Cim Bom maddi olarak çok şey kaybetti. Ama bir an önce toparlanıp hiç olmazsa Avrupa Ligi’ne kendisini hazırlamalı. [Milliyet]
Engin Verel: "Mertens girdikten sonra Galatasaray daha organize ve gole yakın oynadı. Fırsatlar da yakaladı fakat bir kontraya kurban gitti. Norveçli hakem de her türlü pisliği yapan Young Boyslu oyunculara karşı şefkat doluydu" [Akşam]
Ahmet Çakar: "Muslera ilk maçta çok düşündürücü goller yedi. Dün gece de baskının arttığı dakikalarda manasız şekilde ortamı gerdi, oyundan çıkan Young Boys'lu oyunculara müdahale etti, takımın ritmi bozuldu, son dakikada da golden sonra hakeme kendini attırdı. Çok düşündürücü, çok rahatsız edici bir durum. Sonuçta; Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde… Ama Muslera en az iki maç yok. Görünen o ki büyük bir ihtimal Okan Buruk da olmayacak. Galatasaray'da çanlar bangır bangır çalıyor." [Sabah]