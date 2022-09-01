Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 24 bin 220 lira ile uyuşturucu madde imalatı ve içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

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