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Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

01.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan, uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma başlatıldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Yozgat, Ankara ve Kırşehir'de belirlenen adreslere özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle düzenledikleri operasyonda 32 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 24 bin 220 lira ile uyuşturucu madde imalatı ve içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat emniyet müdürlüğü narkotik

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