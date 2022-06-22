YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yozgat, Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor

Yozgat, Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor

22.06.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yapacağı 16-22 Temmuz'daki Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si, Çekerek ilçesinde oluşturulan yapay rafting parkurunda düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 16-22 Temmuz'da Yozgat'ta düzenlenecek "Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix"sinin (Uluslararası Kulüpler Kupası) açılışını gerçekleştirecek.

Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ve Çekerek Belediyesi iş birliğiyle Çekerek ilçesinde oluşturulan yapay rafting parkurunda düzenlenecek.

Türkiye Rafting Federasyonu ev sahipliğindeki organizasyona 300'e yakın yerli ve yabancı sporcu, antrenör, hakem ve teknik ekip katılacak.

Bölgeye sportif, kültürel ve ekonomik önemli bir değer katması hedeflenen organizasyonun açılışını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay gerçekleştirecek.

Oktay, şampiyona sırasında yapılacak Çekerek Doğa ve Spor Festivali'ne de katılacak. Festivalde çeşitli yarışmalar, konserler ve Türk Yıldızları gösterisi yer alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın desteği ile Yozgat'ın Çekerek ilçesine kazandırılan yapay parkur, ilk kez bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak. İlçede yarışma için heyecanlı bir hazırlık süreci yaşanıyor.

Yozgat, Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor

- Açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yapacağı 16-22 Temmuz'daki Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si, Çekerek ilçesinde oluşturulan yapay rafting parkurunda düzenlenecek

Yozgat, Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor

Yozgat, Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor

Yozgat, Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor

Yozgat, Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor

Yozgat, Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor

Yozgat, Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor

Yozgat, Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor

Yozgat, Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yozgat

Ankara Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:56
İkindi
16:53
Akşam
20:28
Yatsı
22:15
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Viagra’nın öyle bir etkisi ortaya çıktı ki... "Büyük bir adım olabilir"

Viagra’nın öyle bir etkisi ortaya çıktı ki... "Büyük bir adım olabilir"

Her şey saniyeler içinde oldu! Kahraman anneanne torununu...

Her şey saniyeler içinde oldu! Kahraman anneanne torununu...

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.