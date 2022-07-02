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Yozgat'ta deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildi

02.07.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildi

Yozgat'ta hububata alternatif olarak deneme ekimi yapılan lavantanın hasadı gerçekleştirildi.

Sarıhacılı Mahallesi'nde çiftçi Harun Haliloğlu'nun 8 dönümlük tarlasına ekilen lavantanın çiçekleri, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ve teknik personelin katılımıyla toplandı.

Özkaya, hasat sonrası, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat'ın hububatta, yemeklik dane baklagilde ve son zamanlarda yağlık ayçiçeğinde önemli üretim bölgesi olduğunu söyledi.

Bölgede alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması için de çalıştıklarını belirten Özkaya, "Lavantayı alternatif ürün olarak düşündük. Normalde 2-3 yılda tam verim alınabilen lavantanın, içinde bulunduğumuz tarlada yaklaşık 15 ayda çok iyi aşamaya gelmesi, bölgede lavantanın olabileceğini gösterdi." dedi.

Özkaya, lavantanın özel gübreleme, sulama ve toprak istemediğine dikkati çekerek, "Sadece çapa isteyen bir bitki. Bu da Yozgat'ta lavantanın yetişeceğini gösteriyor. Bunu yaygınlaştırma çalışmalarımız sürecek. Lavanta ayrıca çiçeği ile de arıcılığa katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Çiftçi Harun Haliloğlu da geçen yıl şubat ayında buğday, arpa, mercimek ve nohuda alternatif olarak lavanta ektiğini anlatarak, "15'inci ayda beklediğimizin üstünde verimle karşılaştık. Lavanta kesesi olarak ve bir kısmının da yağını çıkartarak satmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildi

Yozgat'ta deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildi

Yozgat'ta deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildi

Yozgat'ta deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildi

Yozgat'ta deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildi

Yozgat'ta deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildi

Yozgat'ta deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildi

Yozgat'ta deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildi

Yozgat'ta deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildi

Yozgat'ta deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildi

Yozgat'ta deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildi

Yozgat'ta deneme ekimi yapılan lavanta hasat edildi

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