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Yozgat’ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

01.10.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ali Ş. idaresindeki 60 AB 477 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Yerköy ilçesi Arifoğlu köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, Güllü Ş. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Hasan Ş. ve Akkız Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yozgat’ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

Yozgat’ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

Yozgat’ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

Yozgat’ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

Yozgat’ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

Yozgat’ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

Yozgat’ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

Yozgat’ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

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