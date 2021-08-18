YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat'ta köşeli yengeç örümceği görüntülendi

Yozgat'ta köşeli yengeç örümceği görüntülendi

18.08.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat Bozok Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gamze Pekbey: - "Yengeç örümceği sinekleri ve arıları avlayarak besleniyor. Dolayısıyla bunlar biyolojik açıdan önemli. Ancak daha çok kurak yerlerde bulunan bir tür. Git gide sıcaklığın ve kuraklığın artması bu tür örümcek türlerinin ve örümcek istilalarının daha fazla yoğunlaşmasına neden oluyor hem ülkemizde hem de dünyada" - "Bu türe baktığımız zaman insan yüzlü örümcek olarak ülkemizin pek çok yerinde haberlere konu olmuş. Bunlara insan yüzlü denmesinin nedeni örümceklerde üzerinde desenlerin olmasıdır"

Yozgat’ta köşeli yengeç örümceği görüntülendi.

Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi'nde yaşayan Aziz Ördekçi, evinin bahçesinde cep telefonu kamerasıyla görüntülediği örümceğin, internette yaptığı araştırmada, köşeli yengeç örümceği olduğunu öğrendi.

Ördekçi, örümceği Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gamze Pekbey’e teslim etti. Bilimsel araştırmaların ardından örümceğin, fakültenin böcek müzesine konulması planlanıyor.

Ördekçi, gazetecilere, örümceği evinin kapısında gördüğünü ve çok şaşırdığını belirtti.

Örümceği yakından incelediğini ve cep telefonuyla kaydettiğini anlatan Ördekçi, "Gerçekten de birebir insan yüzlü bir örümcek olduğuna kanaat getirdim. Gerçekten enteresan bir şey, bu benim de çok ilgimi çekti. İncelenmesi için Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesine vermek istedim, yetkililerle görüştükten sonra da Ziraat Fakültesine teslim ettim.” dedi.

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gamze Pekbey de örümceğin Thomisidae familyasına ait bir tür olduğunu belirtti.

Pekbey, "Bu türe baktığımız zaman insan yüzlü örümcek olarak ülkemizin pek çok yerinde haberlere konu olmuş. Bunlara insan yüzlü denmesinin nedeni örümceklerde üzerinde desenlerin olmasıdır. Bu da halk arasında yüzü varmış gibi algılanıyor ve insan yüzüne benzetildiği için bu örümcek insan yüzlü örümcek olarak isimlendiriliyor." diye konuştu.

Köşeli yengeç örümceğinin sinekleri ve arıları avlayarak beslendiğini dile getiren Pekbey, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla bunlar biyolojik açıdan önemli. Ancak daha çok kurak yerlerde bulunan bir tür. Git gide sıcaklığın ve kuraklığın artması bu tür örümcek türlerinin ve örümcek istilalarının daha fazla yoğunlaşmasına neden oluyor hem ülkemizde hem de dünyada. Dolayısıyla bu tarz örümceklerle ve başka böceklerle daha sıklıkla karşılaşmaktayız."

Yozgat'ta köşeli yengeç örümceği görüntülendi

- Yozgat Bozok Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gamze Pekbey: - "Yengeç örümceği sinekleri ve arıları avlayarak besleniyor. Dolayısıyla bunlar biyolojik açıdan önemli. Ancak daha çok kurak yerlerde bulunan bir tür. Git gide sıcaklığın ve

Yozgat'ta köşeli yengeç örümceği görüntülendi

Yozgat'ta köşeli yengeç örümceği görüntülendi

Yozgat'ta köşeli yengeç örümceği görüntülendi

Yozgat'ta köşeli yengeç örümceği görüntülendi

Yozgat'ta köşeli yengeç örümceği görüntülendi

Yozgat'ta köşeli yengeç örümceği görüntülendi

Yozgat'ta köşeli yengeç örümceği görüntülendi

Yozgat'ta köşeli yengeç örümceği görüntülendi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 18 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:48
Öğle
12:50
İkindi
16:36
Akşam
19:41
Yatsı
21:08

Yozgat Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Ayçiçek Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Emin Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.