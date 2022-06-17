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Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

17.06.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor

Yozgat'ta yük treninin vagonunun raydan çıkarak devrilmesi sonucu Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı.

Kayseri'den Karabük'e demir madeni taşıyan yük treninin bir vagonu, Şefaatli ilçesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi.

Kaza nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı, Ankara-Diyarbakır seferini yapan yolcu treninin yolcuları beklemek zorunda kaldı.

Olay yerine gelen Yozgat Valisi Ziya Polat, yolculara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Polat, "Devletimizin bütün kurumları burada, sizleri mağdur etmeyeceğiz. Gerekirse sizleri burada misafir ederiz." dedi.

Yolcular, daha sonra valilik tarafından hazırlanan otobüslerle Kayseri'ye gönderildi.

Demir yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

- Demir yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor

Yozgat'ta yük treninin vagonu devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta yük treninin vagonu devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta yük treninin vagonu devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta yük treninin vagonu devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta yük treninin vagonu devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta yük treninin vagonu devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta yük treninin vagonu devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta yük treninin vagonu devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta yük treninin vagonu devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta yük treninin vagonu devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

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