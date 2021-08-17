YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme ve oyun alanları oluşturdu

YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme ve oyun alanları oluşturdu

17.08.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme ve oyun alanları oluşturdu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye seyahati sonrası yaşadıkları ülkelere dönen vatandaşlar için Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme alanları ve çocuklar için oyun parkurları kurdu.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye gelişlerde Sırbistan'daki sınır kapılarında yapılan karşılama faaliyetlerinin benzeri, dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda da uygulanıyor.

Vatandaşların birçok ihtiyacını karşılayan YTB ekipleri, Kapıkule'de dinlenme ve oyun alanları oluşturdu. Yoğunluk anlarında rahatça bekleme imkanı sunan dinlenme alanlarında vatandaşlara çay, kahve ve su gibi ikramlar da yapılıyor.

Alanda ayrıca sinema salonu, langırt, masa tenisi, satranç ve penaltı atışı gibi genç ve çocuklara yönelik oyun ve aktivite alanları da yer alıyor.

YTB yayınlarının da bulunduğu sınır kapısında çocuklara için TRT Çocuk Özel sayısı da dağıtılıyor.

YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme ve oyun alanları oluşturdu

YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme ve oyun alanları oluşturdu

YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme ve oyun alanları oluşturdu

YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme ve oyun alanları oluşturdu

YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme ve oyun alanları oluşturdu

YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme ve oyun alanları oluşturdu

YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme ve oyun alanları oluşturdu

YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme ve oyun alanları oluşturdu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara Namaz Vakitleri 17 Ağustos Salı

İmsak
04:21
Sabah
05:55
Öğle
12:58
İkindi
16:45
Akşam
19:50
Yatsı
21:18

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Asmabahçe Eczanesi
Cankaya
Ata Eczanesi
Cankaya
Başak Yağmur Eczanesi
Cankaya
Göksu Eczanesi
Cankaya
Organik Eczanesi
Cankaya
Övgü Eczanesi
Cankaya
Pilül Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.