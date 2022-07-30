Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu, Van'da başladı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu, Gevaş ilçesinde start aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin güzelliklerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında organize edilen uluslararası yarışmaya yerli ve yabancı 200 sporcu katıldı.

Sporcular 50 kilometre Artos Ultra Sky Maraton, 30 kilometre Akdamar Run, 15 kilometre Vizontele Koşusu etaplarında dereceye girebilmek için mücadele etti.

Uluslararası Skyrunning Federasyonu (ISF) tarafından onaylanan ilk yarış özelliği taşıyan maratonda, atletler Artos Dağı ve Van Gölü'nün büyüleyici manzarası eşliğinde koşu deneyimi yaşadı.

Sporculardan Hülya Soysal, Artos Dağı'nın çok güzel ve zorlu bir parkur olduğunu belirterek, "Yarışmaya İzmir’den katılıyorum. Bugün 30K Akdamar Run yarışında yarışacağım. Van'a ilk gelişim ve burada olmaktan dolayı mutluyum. Etabı inceledim, oldukça zorlu görünüyor. İnşallah buradan iyi bir başarı ve mutlu anılarla ayrılırım." ifadelerini kullandı.