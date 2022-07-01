EDİRNE (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştiği Edirne'de bunaltıcı hava sıcaklığı pehlivanları da olumsuz etkiliyor.
Tarihi yağlı güreşler Sarayiçi Er Meydanı'nda minik pehlivanların güreşleriyle başladı.
Bu yıl mücadele edecek 2 bin 475 pehlivan, rakiplerinin yanı sıra sıcaklıkla da baş etmeye çalışacak. Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte nem ve vücuda sürülen yağ ile bu sıcaklık daha fazla hissediliyor.
Çayıra dökülen yağlardan yansıyan sıcaklık ve efor nedeniyle yükselen vücut sıcaklığı pehlivanlara zor anlar yaşatıyor.
Başpehlivanların yarın çıkacağı çayırda hava sıcaklığının 35 derece olması bekleniyor.
Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği 3 Temmuz Pazar günü ise hava sıcaklığının, biraz düşerek 33 derecede seyredeceği tahmin ediliyor
Yüksek hava sıcaklığı Kırkpınar'daki pehlivanları olumsuz etkiliyor
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