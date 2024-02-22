Yunanistan Kupası'nda takımını finale çıkaran Fatih Terim için dikkat çeken manşet: Tesadüf mü? Olabilir

3 - PAOK rövanşta ve Panathinaikos'un sahasında çok daha üstün. Villena-Zeka orta saha mücadelesini kaybetti ve bu nedenle Terim'in bazı kararları tartışıldı. Maç 0-2 ve uzatmaların sekizinci dakikasında. Orada bir yerde ... Eski bir PAOK oyuncusu belki de kendisinin bile hayal etmediği bir pozisyonda buldu kendini... Kaderin bir oyunu. Mükemmel bir şekilde ağları buldu ama bunu kutlamadı. PAOK ve Terim için pek de önemli olmayan şey Limnios'un iç dünyasıydı. Penaltılar artık hayatın bir gerçeğiydi.