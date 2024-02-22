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  4. Yunanistan Kupası'nda takımını finale çıkaran Fatih Terim için dikkat çeken manşet: Tesadüf mü? Olabilir

Yunanistan Kupası'nda takımını finale çıkaran Fatih Terim için dikkat çeken manşet: Tesadüf mü? Olabilir

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.02.2024 14:38 | Son Güncelleme:
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Panathinaikos'un başında aldığı sonuçlarla Yunanistan'da adından söz ettirmeyi başaran Fatih Terim kupada oynadığı son mücadelede PAOK'u penaltı atışlarıyla elemeyi başarırken Terim'in bu başarısı Komşu'da gündem yarattı. İşte detaylar...

Teknik direktörlük kariyerine Yunan ekibi Panathinaikos'ta devam eden Fatih Terim, aldığı başarılı sonuçlar ile adından söz ettirmeye devam ederken, son oynanan kupa mücadelesinde zorlu rakibi PAOK'u seri penaltı atışları sonucunda 6-5 mağlup ederek Yunanistan Kupası'nda finale yükselmeyi başardı.

"ŞANS ONU KOVALAYANLARA YARDIM EDER"

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Terim'in bu başarısı sonrası Yunanistan'da yayın yapan In Greece, Fatih Terim'in Panathinaikos'un başında yaşadığı kırılma anlarını kaleme aldı. Haberde "Şans, onu kovalayanlara yardım eder ve özellikle sporda bir yıldıza sahip olmak gerektiği sözü doğrudur." denildi.

"TESADÜF MÜ OLABİLİR"

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Haberin detayında bir maçın başa başa gittiği her senaryoda Fatih Terim'in mutlaka galip geleceğinden bahsedildi. Terim'in spordaki yıldızının yüksek olduğu vurgulandı ve "Tesadüf mü? Olabilir. Ama şans, onu kovalayanlara yardım eder ve özellikle sporda, bir yıldıza sahip olmak gerektiği söylenir!" ifadeleri kullanıldı.

In Grecce, Fatih Terim'in kısa sürede Panathinaikos'un başında birçok kırılma anı yaşadığı anları okuyucularıyla paylaştı.

Canlı Skor

1 - Neo Faliro'da Olympiacos'a karşı bir rövanş maçı... Kupa maçı penaltılara gidiyor ve orada Kırmızıların Carvalho'su eleme biletini eline geçirdi. Portekizli orta saha oyuncusunun şutu Lodigin'den döndü. Birkaç dakika sonra Yeşiller kutlama yaptı.

2 - Maç Peristeri'de Atromitos'a karşı. PAO daha iyi, Atromitos'u kapatıyor, 1-0 öne geçiyor. İlk maçtaki yenilgi eşitleniyor. Terim uzatmaları istemiyor; her şey orada oluyor. Ve uzatmaların beşinci dakikasında Mladenovic inanılmaz bir kafa vuruşuyla durumu 0-2 yaparak Pana'yı yarı finale taşıyor.

3 - PAOK rövanşta ve Panathinaikos'un sahasında çok daha üstün. Villena-Zeka orta saha mücadelesini kaybetti ve bu nedenle Terim'in bazı kararları tartışıldı. Maç 0-2 ve uzatmaların sekizinci dakikasında. Orada bir yerde ... Eski bir PAOK oyuncusu belki de kendisinin bile hayal etmediği bir pozisyonda buldu kendini... Kaderin bir oyunu. Mükemmel bir şekilde ağları buldu ama bunu kutlamadı. PAOK ve Terim için pek de önemli olmayan şey Limnios'un iç dünyasıydı. Penaltılar artık hayatın bir gerçeğiydi.

4 - Bu sezon PAOK'un belki de en iyi oyuncusu beşinci penaltıyı kullandı ve bu gol finale yükselme anlamına geliyordu. Kısacası, çift maç için bir eleme anıydı. Despodov genelde golü atar ama Dragovski onu yendi ve penaltı atışları uzatmalara gitti!

5 - Limnios altıncı penaltı için topun başına geçti. Muhtemelen pek çok insanı şaşırtan bir karar. Iskalıyor, top dışarı çıkıyor ve forvet başı öne eğik ve yüzü bulutlu bir şekilde sahayı terk ediyor. Ozdoev atış için hazır ama Dragovski yine orada, Panathimaikos'ta herkesin umutlarını destekliyor.

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