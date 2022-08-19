YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! Yunanistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi!

Yunanistan Türkiye basketbol maçı için Türkiye'nin Akropolis Turnuvası'ndaki üçüncü rakibi Yunanistan olacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürerken çok sayıda vatandaş araştırma yapmaya başladı. Peki Yunanistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yunanistan Türkiye basketbol maçı ile ilgili merak edilenler haberimizde...
YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yunanistan Türkiye basketbol maçı bugün saat 21:00’da başlayacak. Akropolis Turnuvası’ndaki ikinci maçında Polonya’ya 87-86’lık skorla kaybeden A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın Yunanistan ile kozlarını paylaşacağı maç için heyecan dorukta.
YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Yunanistan Türkiye basketbol maçı NTV'de canlı olarak ekrana gelecek.
TÜRKİYE, POLONYA’YA YENİLDİ
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası’ndaki ikinci maçında Polonya’ya 87-86’lık skorla kaybetti.
Yunanistan’ın Marousi kentinde bulunan OAKA Arena’da oynanan mücadeleye milliler; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı.
Ay-yıldızlılar, Polonya karşısında ilk yarıyı 38-35 önde kapattı. A Milli Takım’da Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu 13’er sayıyla oynadı. Polonya’da ise Mateusz Ponitka 16 ve Cel Aaron 15 sayı kaydetti.
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