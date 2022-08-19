SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! Yunanistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi!

YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! Yunanistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi!

19.08.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Türkiye basketbol maçı için nefesler tutuldu. Komşu'da düzenlenen Akropolis Turnuvası'na katılan Türkiye, üçüncü maçında Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. Akropolis Turnuvası'nın ikinci maçında geçtiğimiz gün Polonya ile kozlarını paylaşan ve 87-86’lık skorla yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız bu maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Peki Yunanistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Yunanistan Türkiye basketbol maçı canlı yayın bilgisi...

Yunanistan Türkiye basketbol maçı için Türkiye'nin Akropolis Turnuvası'ndaki üçüncü rakibi Yunanistan olacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürerken çok sayıda vatandaş araştırma yapmaya başladı. Peki Yunanistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yunanistan Türkiye basketbol maçı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yunanistan Türkiye basketbol maçı bugün saat 21:00’da başlayacak. Akropolis Turnuvası’ndaki ikinci maçında Polonya’ya 87-86’lık skorla kaybeden A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın Yunanistan ile kozlarını paylaşacağı maç için heyecan dorukta.

YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Yunanistan Türkiye basketbol maçı NTV'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE, POLONYA’YA YENİLDİ

TÜRKİYE, POLONYA’YA YENİLDİ
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Akropolis Turnuvası’ndaki ikinci maçında Polonya’ya 87-86’lık skorla kaybetti.
Yunanistan’ın Marousi kentinde bulunan OAKA Arena’da oynanan mücadeleye milliler; Shane Larkin, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı.
Ay-yıldızlılar, Polonya karşısında ilk yarıyı 38-35 önde kapattı. A Milli Takım’da Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu 13’er sayıyla oynadı. Polonya’da ise Mateusz Ponitka 16 ve Cel Aaron 15 sayı kaydetti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yunanistan türkiye yunanistan türkiye basketbol maçı ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

Ünlü gazeteci duyurdu! Cengiz Ünder...

Ünlü gazeteci duyurdu! Cengiz Ünder...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

'Beni utandırdı' Yıldız isme olay yorum!

'Beni utandırdı' Yıldız isme olay yorum!

İlginizi Çekebilir

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Birilerine karşı güveniniz tamamen yok olabilir

Birilerine karşı güveniniz tamamen yok olabilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.