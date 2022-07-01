Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Tekağaç açıklarında lastik bot içerisinde bir grubun olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Öte yandan botta doğum yaptığı öğrenilen bir kadın ise bebeğiyle birlikte önce Didim Devlet Hastanesine ardından da Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
Anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Botta doğum yaptığı öğrenilen bir kadın, bebeğiyle birlikte Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı
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