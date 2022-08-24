YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Yunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

24.08.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaçışı organize eden 2 kişi de tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı 4 şüpheli ile kaçışı organize eden 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığınca Çıplak ada açıklarında göçmen kaçakçısı B.İ.U'nun da bulunduğu "Baranım" isimli fiber teknede FETÖ ile iltisaklı H.T, M.K, G.Ç, Ü.K. ve Ü.G.D. olmak üzere 6 şüpheli yakalandı.

Çalışmaların genişletilmesi üzerine Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de insan kaçakçısı olduğu belirlenen Y.Y.Y, B.K. ve M.T'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 4 bin 250 avro ve 232 dolar ele geçirildi, olayda kullanılan fiber tekneye el konuldu.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde H.T. ve M.K'nin ihraç komiser yardımcısı olduğu, Ü.K. ve G.Ç'nin FETÖ'ye ait kapatılan eğitim kurumlarında çalıştıkları ve adli işlem gördükleri, Ü.G.D'nin ise ihraç araştırma görevlisi olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T, M.K, G.Ç, Ü.G.D, M.T. ve B.İ.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ü.K, B.K. ve Y.Y.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

- Kaçışı organize eden 2 kişi de tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
fetö Balıkesir Ayvalık yakalandı

Balıkesir Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:51
Sabah
06:22
Öğle
13:16
İkindi
17:00
Akşam
20:00
Yatsı
21:25

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Çarşamba

Bahçelievler Aynur Eczanesi
Altieylul
Kaçar Eczanesi
Altieylul
Asri Eczanesi
Karesi
Ümit Eczanesi
Karesi
Erol Eczanesi
Ayvalik
Nurgün Eczanesi
Bandirma
Siteler Tanıl Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.