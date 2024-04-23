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Yunus Emre yine duramadı! Aleyna'yı elinden tutup bir anda çekti ve...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.04.2024 07:18
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Survivor All Star 2024'ün en çok konuşulan ikilisi tartışmasız Yunus Emre ve Aleyna. İki yarışmacının ailelerinden gelen 'uzak dur' uyarıları pek de anlam ifade etmemiş gibi. Bu sefer Yunus Emre Aleyna'ya yaptığı sulu şaka ile gündem oldu.

Survivor All Star 2024 yılında en çok ceza alan ve en çok konuşulan isim Yunus Emre. Yunus Emre'nin Aleyna ile olan dostluğu da sık sık gündeme geliyor. Şarkı yarışmasında Aleyna şarkı söylediği sırada donarak sosyal medyanın diline düşen Yunus Emre yine duramadı.


Vitrin

YARIŞMACILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Karısından gelen "Aleyna'dan uzak dur" uyarısını pek de umursamayan Yunus Emre yarışma sırasında konuşulurken konudan koptu ve bir anda Aleyna'yı elinden tutarak "Gelsene bir şey diyeceğim" diyerek çağırdı.

Aleyna ise anlam veremeyerek kalktığı anda kendini havuzda buldu.

Sulu şakasından hoşnut olan ve eğlenen Yunus Emre'ye Aleyna ise "Gerçekten canımı sıkıyorsun" derken diğer yarışmacılar ise "Ne yapıyorsun? Çok tehlikeli" dedi.

Yunus Emre ise yanıt olarak "Canım sıkıldı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Aleyna'nın annesi iletişim ödülünde kızını uyararak "Yunus Emre'den uzak dur" demişti. Aleyna ise "Herkes benim arkadaşım" yanıtını vermişti.

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Aleyna Kalaycıoğlu survivor all star sosyal medya ele söyledi
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