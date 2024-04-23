Yunus Emre yine duramadı! Aleyna'yı elinden tutup bir anda çekti ve...

Survivor All Star 2024 yılında en çok ceza alan ve en çok konuşulan isim Yunus Emre. Yunus Emre'nin Aleyna ile olan dostluğu da sık sık gündeme geliyor. Şarkı yarışmasında Aleyna şarkı söylediği sırada donarak sosyal medyanın diline düşen Yunus Emre yine duramadı.



