Yurt dışında olan Eylül Öztürk hakkında yurt dışına çıkış yasağı gelmişti! Pasaport askıya alındı, Türkiye'ye nasıl dönecek?

Dilan Polat ailesinin tutuklanmasının ardından 2019 yılında çekilen bir fotoğraf gündem oldu. Fotoğrafta yer alan fenomen Eylül Öztürk ve eşinin de yer aldığı karedeki isimler hakkında yurt dışına çıkış yasağı geldi.
PASAPORTU ASKIYA ALINDI
Eylül Öztürk konuyla ilgili "Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla. Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım" dedi.
Zaten Amerika'da yaşayan fenomen bu konuyu araştırarak merakları giderdi.
Eylül Öztürk açıklamasında "Şimdi konuyu sordum pasaportum askıya alındığı için (yurt dışı yasağı aynı zamanda pasaportun geçici de olsa iptali demek) eğer savcılık bir ifade isterse benden buradan bir kağıt alarak Türkiye'ye gelebiliyormuşum ifade vermek için" diyerek şunları söyledi:
"Ondan sorun çıkmaz dedi. Evrakla hallediliyor dedi. Ben çünkü pasaportum iptalken nasıl döneceğim dönmem gerekirse diye sordum. Savcı isterse konsoloslukta da ifade verebiliyormuşum."