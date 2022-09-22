Yusuf Demir'den milli takım paylaşımı! Herkes ayaklandı, "Hala neyi tartışıyoruz"

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'ın son olarak kadrosuna kattığı isimlerden daha önce Barcelona'da da forma giyen ve son olarak Avusturya ekibi Rapid Wien'de top koşturan Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması Sarı-Kırmızılılar'a katıldığı günden bu yana gündem olmuş durumda.

Sarı-Kırmızılı yönetim, Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Türk asıllı Avusturyalı oyuncunun yerli statüsünde oynaması gerektiğini savunurken Başkan Dursun Özbek, bu konuda hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

"TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"

Doğum yeri Avusturya olan ve milli takım seçimini Avusturya Milli Takımı'ndan yana kullanan Yusuf Demir'in Türk oyuncu olarak oynaması için Galatasaray Yönetimi, TFF ile temasa geçerken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için girişimde bulunup bulunmayacaklarının sorulması üzerine "Yusuf Demir ile ilgili temaslarımız sürüyor. Türk futboluna önemli hizmetler verebileceğini düşündüğümüz çok genç bir kardeşimiz. Bu genç yaşta son derece başarılı performansı oldu. Bu anlamda temaslarımız var. Federasyonumuzun da buna pozitif bakacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

OKAN BURUK: YUSUF, TÜRKOĞLU TÜRK

Okan Buruk ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Yusuf Demir, Türkoğlu Türk. Ailesi Türk, Türkçe konuşuyor ama buraya yabancı olarak geliyor. Bu kuralın değişmesi gerekiyor." şeklinde konuşmuştu.

TFF BAŞKANI "OYNAMA ŞANSI YOK"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Ülkemizde biliyorsunuz, bir talimat var. Bir Türk oyuncunun bir başka ülke milli takımını seçmesi durumunda Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bu talimatı biz yeni yazmadık. 2015 yılında yapılmış bir talimat. Bu oyuncu da en son Ekim 2021'de Avusturya Milli Takımı'nda dördüncü resmi maçını oynamış. Onun için Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bizim mevcut talimatımıza göre Türk olarak oynayamıyor." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Öte yandan Türkiye'de tüm bu tartışmalar devam ederken, Avusturya U21 Milli Takımı kampında bulunan Yusuf Demir'den flaş bir paylaşım geldi. 19 yaşındaki futbolcu Avusturya Milli Takımı antrenmanında çekilen bir fotoğrafı gülücük emojisiyle paylaşması tepki çekti. Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı futbolseverler "Seçimini yapmış, hala neyi tartışıyoruz" yorumunda bulunurken, bazı futbolseverler "Dalga mı geçiyor" şeklinde tepki gösterdi.

İŞTE YUSUF DEMİR'İN O PAYLAŞIMI: