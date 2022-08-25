Takım atışlarında ise Altınok Spor Kulübü altın, Vedat Erbay Spor Akademisi gümüş, Gaziantep Okçuluk Gençlik Spor Kulübü de bronz madalyanın sahibi oldu.

Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

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