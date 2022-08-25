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Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

25.08.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 122 kulüpten 435'i kadın, 880 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde klasik yay ferdi ve takım atışları yapıldı.

Ferdi atışları Altınok Spor Kulübünden Mehmed Musab Saymaz birinci, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübünden Yusuf Efe Metin ikinci, Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor'dan Yavuz Selim Baskın da üçüncü tamamladı.

Takım atışlarında ise Altınok Spor Kulübü altın, Vedat Erbay Spor Akademisi gümüş, Gaziantep Okçuluk Gençlik Spor Kulübü de bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona, 28 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

Zafer Haftası Minikler Türkiye Şampiyonası

Zafer Haftası Minikler Türkiye Şampiyonası

Zafer Haftası Minikler Türkiye Şampiyonası

Zafer Haftası Minikler Türkiye Şampiyonası

Zafer Haftası Minikler Türkiye Şampiyonası

Zafer Haftası Minikler Türkiye Şampiyonası

Zafer Haftası Minikler Türkiye Şampiyonası

Zafer Haftası Minikler Türkiye Şampiyonası

Zafer Haftası Minikler Türkiye Şampiyonası

Zafer Haftası Minikler Türkiye Şampiyonası

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Okçuluk türkiye okçuluk federasyonu

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