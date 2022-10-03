Zafer Partisi 1. Olağanüstü Kongresi yapıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye, dünya tarihinin en büyük göçlerinden birisiyle karşı karşıya." dedi.

ATO Congresium'da düzenlenen Zafer Partisi 1. Olağanüstü Kongresi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığına Cezmi Polat'ın seçildiği kongrede, tüzük değişikliği de yapıldı. Kongrede sahneye çıkan bando, İzmir ve Harbiye marşları söyledi.

Daha sonra bir konuşma yapan Özdağ, Zafer Partisi'nin vatanın son kalesi olduğunu dile getirerek, tüm yurttaşları partisinin çatısı altında toplanmaya davet etti.

Cumhur İttifakı'nın ve "Altılı Masa"yı oluşturan partilerin Türkiye'nin sorunlarına çözüm olamayacağını savunan Özdağ, "Şimdi hala Cumhur İttifakı'na oy vermeyi düşünen arkadaşlar göle maya çalmaya çalışıyorlar 'ya tutarsa' diye. Millet İttifakı, altılı yamalı bir bohça. Oraya da oy vermeyi düşünen yurttaşlarımız var, siz de göle maya çalmayın lütfen." ifadelerini kullandı.

Özdağ, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşadığını ve en büyük göçlerinden birisiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Daha sonra oy verme işlemine geçildi.