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"Zaferin 100. Yılında Kütahya'dan Dumlupınar'a Fotoğrafçılar Maratonu" tamamlandı

28.06.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Zaferin 100. Yılında Kütahya'dan Dumlupınar'a Fotoğrafçılar Maratonu" tamamlandı

Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan toprakların fotoğraflarla anlatılmasını amaçlayan "Zaferin 100. Yılında Kütahya'dan Dumlupınar'a Fotoğrafçılar Maratonu" sona erdi.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yaşandığı coğrafyada Kütahya Valiliği öncülüğünde Evliya Çelebi Fotoğraf Derneğince (EÇFOD) düzenlenen etkinliğe 24 ilden 200 kişi katıldı.

EÇFOD Başkanı Emel Oğur, yaptığı açıklamada, Kütahya'nın tanıtımına büyük katkı sunacağına inandıkları etkinliği tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yarışmaya katılan her bir fotoğrafseverin Kütahya’da yüzlerce kare fotoğraf çektiğini belirten Oğur, şunları kaydetti:

"Amacımız fotoğraflarla tarihe not düşmek, iz bırakmaktı. 3 gün devam eden maraton boyunca yarışmacılarımız çektikleri fotoğraflarla Kütahya kültürünü fotoğraf arşivlerine kazandırdılar. Kütahya’mızın birçok yönü de fotoğraflarla arşivlenmiş oldu. Maratonda fotoğraf çekiminin yanı sıra 4 sergi ve 6 sunum yapıldı. Ayrıca ilimizde ağırladığımız yarışmacılara yönelik geziler düzenleyerek dolu dolu bir etkinlik yaptık. Maratonda çekilen 625 fotoğraf jüriye sunuldu."

Sonuçların 2 Temmuz'da Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun web sayfasında duyurulacağını aktaran Oğur, dereceye giren yarışmacıların ödüllerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde takdim edileceğini, fotoğrafların ise Dumlupınar ilçesinde sergileneceğini sözlerine ekledi.

"Zaferin 100. Yılında Kütahya'dan Dumlupınar'a Fotoğrafçılar Maratonu" tamamlandı

"Zaferin 100. Yılında Kütahya'dan Dumlupınar'a Fotoğrafçılar Maratonu" tamamlandı

Kütahya’da Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu başladı

Kütahya’da Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu başladı

Kütahya’da Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu başladı

Kütahya’da Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu başladı

Kütahya’da Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu başladı

Kütahya’da Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu başladı

Kütahya’da Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu başladı

Kütahya’da Zaferin 100. Yılında Kütahya’dan Dumlupınar’a Fotoğrafçılar Maratonu başladı

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