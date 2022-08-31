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Zara 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kaş’ta konser verdi

31.08.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zara 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kaş’ta konser verdi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Antalya’nın Kaş ilçesinde sahne aldı.

Kaş Belediyesince Kaş Limanı'nda düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde ünlü sanatçı Zara, birbirinden güzel türküler seslendirdi.

Konseri izleyen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Zara’ya çiçek ve tablo takdim etti.

Başkan Ulutaş, yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Memleketin bugünlere kolay gelmediğini, çok badireler atlattığını belirten Ulutaş, “Bu şuur var oldukça, bu gençlik, bu dinamizm olduğu sürece bu bayrak inmeyecek, bu vatan bölünmeyecek, ilelebet payidar olacak." diye konuştu.

Zara’ya verdiği konser dolayısıyla teşekkür eden Ulutaş, salgın sürecinin ardından ilçede kültürel ve sanatsal faaliyetlerin devam ettiğini, 5-11 Eylül tarihlerinde "Kaş Gençlik Festivali'nin düzenleneceğini kaydetti.

Zara 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kaş’ta konser verdi

Zara 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kaş’ta konser verdi

Zara 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kaş’ta konser verdi

Zara 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kaş’ta konser verdi

Zara 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kaş’ta konser verdi

Zara 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kaş’ta konser verdi

Zara 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kaş’ta konser verdi

Zara 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kaş’ta konser verdi

Zara 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kaş’ta konser verdi

Zara 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kaş’ta konser verdi

Zara 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kaş’ta konser verdi

Zara 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kaş’ta konser verdi

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı antalya Kaş ilçesi

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