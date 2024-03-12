Zehra Güneş imaj değiştirdi! Görenler hayran kaldı: Çok yakışmış

Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in servetinin toplam değerinin 4 milyon dolar civarında olduğu konuşuluyordu.
Son olarak Özgür Demirtaş ile bir araya gelerek danışmanlık alan Güneş yine adından söz ettirdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş hem başarılı kariyeri hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en gözde isimlerinden biri olan Zehra Güneş son olarak saç rengini değiştirdi.
İmajıyla sosyal medyadan büyük beğeni alan Zehra Güneş'in son haline hayranları bayıldı.
Güneş'in saçlarını gören takipçileri "Çok yakışmış", "Yakıyorsun"," Dünyanın en güzel sporcusu" yorumlarında bulundu.