Zehra Güneş'in son hali görenleri kahrettirdi! Takım arkadaşlarını desteklemeye koltuk değnekleriyle geldi

Voleybol Milletler Ligi'nin 2. hafta son mücadelesinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi. Kolej Park Salonu'nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibin 3-2 mağlup ederek herkesi sevindirirken yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Zehra Güneş'in hali görenleri hayli üzdü.

SON HALİ HERKESİ ÜZDÜ

Millilerin son 2 maçında kadroda yer almayan Zehra Güneş arkadaşlarını desteklemek için salona geldi. Zehra Güneş'in yürümekte bir hayli zorlandığı ve koltuk değneği kullandığı anlar görenleri üzdü.

OLİMPİYATLARA KADAR YOK

Sosyal medyadan sakatlığına dair bir açıklama paylaşan yıldız voleybolcu 12 Haziran'da Hong Kong'da başlayacak olan Milletler Ligi 3. etabına katılamayacağını duyurdu.



