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Zehra Güneş'ten Tarkan'a ünlü isimlerden 10 Kasım mesajları! "Bu vatan size minnettar, Atam"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.11.2024 11:04
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde anılıyor. Zehra Güneş'ten Tarkan'a ünlü isimlerin 10 Kasım mesajları dikkat çekti. Ünlü oyuncu Hatice Aslan paylaştığı o detayla dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Atatürk'e duydukları özlem ve minneti sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla dile getirdi.

Hatice Aslan kendisine gelen özel hediyeyi paylaşırken Rüştü Atilla ise Anıtkabir'den bir karesiyle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

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TARKAN

TARKAN

"Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet’le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Ata'mızı saygı ve minnetle anıyorum."

TÜRKAN ŞORAY

TÜRKAN ŞORAY

"Canım Ata'm, sen kalplerimizde yaşıyorsun. Bize emanet ettiğin Cumhuriyet ve devrimlerinle, sonsuza kadar da yaşayacaksın."

HATİCE ASLAN

HATİCE ASLAN

"Bu fotoğrafı bana Macide Tanır hediye etmişti. Atatürk'ü yakından görmüş; o heyecanını öyle güzel anlatırdı ki... Fotoğraf olarak bile etkisi çok kıymetli bende. Daima beni izliyormuş gibi, dikkatli ve özenle işimi, aşımı yapıyorum. Bu vatan size minnettar, Atam. Dualarım sizinle."

DEMET ÖZDEMİR

DEMET ÖZDEMİR

HÜLYA AVŞAR

HÜLYA AVŞAR

"86'ncı ölüm yıl dönümünde saygı özlem ve minnetle..."

Anahtar Kelimeler:
Zehra Güneş
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