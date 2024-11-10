Zehra Güneş'ten Tarkan'a ünlü isimlerden 10 Kasım mesajları! "Bu vatan size minnettar, Atam"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Atatürk'e duydukları özlem ve minneti sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla dile getirdi.
Hatice Aslan kendisine gelen özel hediyeyi paylaşırken Rüştü Atilla ise Anıtkabir'den bir karesiyle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
"Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet’le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Ata'mızı saygı ve minnetle anıyorum."
"Canım Ata'm, sen kalplerimizde yaşıyorsun. Bize emanet ettiğin Cumhuriyet ve devrimlerinle, sonsuza kadar da yaşayacaksın."
"Bu fotoğrafı bana Macide Tanır hediye etmişti. Atatürk'ü yakından görmüş; o heyecanını öyle güzel anlatırdı ki... Fotoğraf olarak bile etkisi çok kıymetli bende. Daima beni izliyormuş gibi, dikkatli ve özenle işimi, aşımı yapıyorum. Bu vatan size minnettar, Atam. Dualarım sizinle."
"86'ncı ölüm yıl dönümünde saygı özlem ve minnetle..."