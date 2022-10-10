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Zeugma Antik Kenti'nde "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" defilesi yapıldı

10.10.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeugma Antik Kenti'nde "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" defilesi yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nde "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" defilesi düzenlendi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve GATHİB'in desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde düzenlenen yarışma kapsamında, "Dokuma", "Örme" ve "Baskı" kategorilerinde yeni geliştirilen ve finale kalan kumaşlardan oluşan 60 parça ürün sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, düşünce ve fikirlerin ürüne dönüştüğü bu yarışmaların önemli olduğunu ifade etti.

TİM olarak bu tarz yarışmaları, çalışmaları desteklediklerini dile getiren Gültepe, "Tasarım diyoruz, inovasyon diyoruz, Ar-Ge diyoruz, katma değerli ürün diyoruz. Böylesi çalışmaların ülkemizi çok daha farklı noktalara taşıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de yarışmada kaybedenin olmadığını, ülkenin ve gençlerin kazandığını belirtti.

30 yarışmacının kumaş tasarımlarından ürünlerin sergilendiği yarışmada, "Dokuma" kategorisinde İrem Zeynep Gültekin, "Örme" kategorisinde Nigar Demirtay, "Baskı" kategorisinde ise Şeyma Bayram birinci oldu.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle yurt dışında eğitim alma hakkı kazanan birincilere ayrıca 150 bin lira ödül verildi.

Etkinliğe, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Yönetim Kurulu üyeleri, Tekstil Sektör Kurulu üyeleri, GAİB Yönetim Kurulu üyeleri, birlik ve oda başkanları ve ilgililer katıldı.

Zeugma Antik Kenti'nde "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" defilesi yapıldı

Zeugma Antik Kenti'nde "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" defilesi yapıldı

Zeugma Antik Kenti'nde "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" defilesi yapıldı

Zeugma Antik Kenti'nde "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" defilesi yapıldı

Zeugma Antik Kenti'nde "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" defilesi yapıldı

Zeugma Antik Kenti'nde "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" defilesi yapıldı

Zeugma Antik Kenti'nde "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" defilesi yapıldı

Zeugma Antik Kenti'nde "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" defilesi yapıldı

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