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  4. Zeynep Koçak'ı görenler tanıyamıyor! "Bakışları dışında her şeyi değişmiş"

Zeynep Koçak'ı görenler tanıyamıyor! "Bakışları dışında her şeyi değişmiş"

22.10.2023 08:58 | Son Güncelleme:
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'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile ünlenen Zeynep Koçak, sık sık tarzını değiştiriyor. Ancak tarzından ziyade oyuncunun estetikli görüntüsü ve değişimi gündeme geliyor. Koçak'ın son halini görenler yine şaştı kaldı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hafızalara kazınan ve bir dönem de Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak sık sık estetikli haliyle gündeme geliyor.

"Estetiğe karşı değilim" diyen oyuncu hem imaj değişikliği yapıyor hem de estetikli görünümüyle şaşırtıyor.

Zeynep Koçak, geçtiğimiz yıllarda saçlarını kıvırcık yaptırıp ve rengini değiştirmişti. Sık sık imajında yenilikler yapan oyuncu, 27 Ağustos'ta kutladığı 41'inci yaş gününde adeta bambaşka biri oldu.

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BADEM GÖZ AMELİYATI MI MAKYAJ MI?

Saçlarını sarıya döndüren Koçak'ın son hali takipçilerinin de dikkatini çekti. Koçak'ı şarkıcıya Güllü'ye benzetenler de oldu.

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Oyuncuya "Bakışları dışında her şeyi değişmiş", "Eskiden ne güzeldin", "Herkes de badem göz ameliyatına merak sardı yazık" yorumları geldi.

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Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti.

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Günün Magazin olayları

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Zeynep Koçak Oyuncu Oğuzhan Koç gününde

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