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Zeynep Koçak'tan Büşra Pekin'e estetik göndermesi! "Bende bant yok..."

19.01.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile tanınan Büşra Pekin ve Zeynep Koçak estetikli halleriyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak Pekin yüzünde estetik değil bant olduğunu söylerken arkadaşı Zeynep Koçak bakın ne paylaştı. Zeynep Koçak estetikli haliyle hem kendiyle hem de Büşra Pekin ile dalga geçti.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla tanınan ve estetik dokunuşlarla değiştiği konuşulan Büşra Pekin iddiaları yalanlamıştı. Büşra Pekin son hali için sadece dört özel bant kullandığını söyleyince dalga konusu olmuştu.

"Biz Hasan Can Kaya ile film çekiyoruz, film gereği 23-24 yaşlarına inmem gerekti. Çok özel bir Hollwood tekniği kullanıyoruz. Özel bantlarla yüzümü gerdiriyoruz 4 bantla" diyen Büşra Pekin son halini paylaşarak "Not: Yüzümde film için gerginleştirici bant uygulaması var. Estetik haberleri çıkarmayın" dedi.

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Pekin'in bu paylaşımını gören Zeynep Koçak arkadaşıyla dalga geçti. Estetikler sayesinde tamamen değişen ve eski halinden eser kalmayan Koçak arkadaşını ti'ye alarak "Bende bant yok estetik haberleri yapabilirsiniz" dedi.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin Zeynep Koçak aktan

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