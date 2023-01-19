Zeynep Koçak'tan Büşra Pekin'e estetik göndermesi! "Bende bant yok..."

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla tanınan ve estetik dokunuşlarla değiştiği konuşulan Büşra Pekin iddiaları yalanlamıştı. Büşra Pekin son hali için sadece dört özel bant kullandığını söyleyince dalga konusu olmuştu.

"Biz Hasan Can Kaya ile film çekiyoruz, film gereği 23-24 yaşlarına inmem gerekti. Çok özel bir Hollwood tekniği kullanıyoruz. Özel bantlarla yüzümü gerdiriyoruz 4 bantla" diyen Büşra Pekin son halini paylaşarak "Not: Yüzümde film için gerginleştirici bant uygulaması var. Estetik haberleri çıkarmayın" dedi.

Pekin'in bu paylaşımını gören Zeynep Koçak arkadaşıyla dalga geçti. Estetikler sayesinde tamamen değişen ve eski halinden eser kalmayan Koçak arkadaşını ti'ye alarak "Bende bant yok estetik haberleri yapabilirsiniz" dedi.