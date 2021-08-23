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Zincirli Höyük'teki 13. Etap kazı çalışmaları tamamlandı

23.08.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zincirli Höyük'teki 13. Etap kazı çalışmaları tamamlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Zincirli Höyük'teki 13. etap kazı çalışmaları tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ABD Chicago Üniversitesince Geç Hitit döneminin başkenti olarak bilinen Zincirli Höyük'te 2006'da başlanan kazı çalışmalarının bu yılki bölümüne ilişkin yapılan kazı çalışmaları sona erdi.

Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. David Schloen başkanlığında Zincirli höyükteki 3 farklı alanda yürütülen kazı çalışmaları 8 hafta sürdü.

13. Etap kazı çalışmalarında ABD'nin Chicago ve Duke, Almanya'nın Tübingen ve Gaziantep üniversitelerinde görevli 15 arkeologun yanı sıra 20 işçi görev aldı.

Kazı çalışmalarında Orta Tunç Çağı dönemine ait daha çok yemek pişirme kapları, büyük boyalı çanaklar ve çömlekler bulundu.

Zincirli Höyük'teki 13. Etap kazı çalışmaları tamamlandı

Zincirli Höyük'teki 13. Etap kazı çalışmaları tamamlandı

Zincirli Höyük'teki 13. Etap kazı çalışmaları tamamlandı

Zincirli Höyük'teki 13. Etap kazı çalışmaları tamamlandı

Zincirli Höyük'teki 13. Etap kazı çalışmaları tamamlandı

Zincirli Höyük'teki 13. Etap kazı çalışmaları tamamlandı

Zincirli Höyük'teki 13. Etap kazı çalışmaları tamamlandı

Zincirli Höyük'teki 13. Etap kazı çalışmaları tamamlandı
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