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Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, Samsun'da temaslarda bulundu

05.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, Samsun'da temaslarda bulundu

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Samsun'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamada, Özdemir'in, Samsun'daki programı kapsamında Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ı makamlarında ziyaret ettiği aktarıldı.

Ziraat Katılım heyetinin Samsun'un ardından Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de de ziyaretlerde bulunacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Katılım, 29 Mayıs 2015'te kamunun ilk katılım bankası olarak kurulup, katılım bankacılığı sektörüne yeni bir soluk getirdi. Türkiye'nin en büyük finans grubu olan Ziraat Finans Grubu içinde yer almaktadır. Ziraat Katılım'ın vizyonu, sadece Türkiye'de değil, bölgesinde de katılım bankacılığına güç veren, sürekli değer üreterek her aşamada paylaştıkça daha fazlasını müşterilerine öneren, evrensel, saygın ve lider bir katılım bankası olmaktır. Ziraat Katılım, Türkiye genelinde 55 ilde 145 şube ile vatandaşlara hizmet vermektedir. 5 kurumsal, 12 ticari ve 128 perakende şubesi bulunmaktadır. Yurt dışında ise Afrika kıtasında ilk Türk bankası olan Ziraat Katılım'ın Sudan şubesi vardır. Toplam şube sayısı ise 146'dır."

Açıklamada, Özdemir'e ziyaretlerinde Ziraat Katılım Perakende Bankacılık Grup Başkanı Mustafa Kürşad Çetin, Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Gökhan Esenyel, Perakende Şube Bankacılığı Bölüm Başkanı Ömer Berkli ve Samsun Şube Yöneticisi İsmail Çavaş'ın eşlik ettiği kaydedildi.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, Samsun'da temaslarda bulundu

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, Samsun'da temaslarda bulundu

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, Samsun'da temaslarda bulundu

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, Samsun'da temaslarda bulundu

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, Samsun'da temaslarda bulundu

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, Samsun'da temaslarda bulundu

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, Samsun'da temaslarda bulundu

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, Samsun'da temaslarda bulundu

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, Samsun'da temaslarda bulundu

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, Samsun'da temaslarda bulundu

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