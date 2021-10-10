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Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da "aşı olun" çağrısı

10.10.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü: - "Kendimiz ve sevdiklerimiz için aşı olalım, aşı olduysak yakınlarımızı aşı olmaya davet edelim" - Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz: - "Daha fazla aşı yapmamız lazım ve kapalı ortamlarda işlerimizi hızlıca halledip çok fazla kalmadan uzaklaşmak gerekiyor" - Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner: - "Tedbirlere uymak ve aşılarımızı olmak, Kovid-19'la mücadelede en büyük silahımız. Vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz"

Sağlık Bakanlığınca açıklanan her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında ilk 3 sırada bulunan Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da, vatandaşlara tedbirlere uymaları ve aşı olmaları çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Zonguldak'ta her 100 bin kişide görülen vaka sayısı söz konusu tarihlerde bir önceki haftaya göre artarak 557,17, Düzce'de 460,22, Sakarya'da 449,53 oldu. Böylece bu iller, Türkiye'de en çok vakanın görüldüğü şehirler arasında ilk 3 sırada yer aldı.

Bu iller arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan il ise Sakarya olarak kayıtlara geçti.

- "Aşı olanlar da tedbirlere dikkat etmeli"

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, AA muhabirine, vaka oranlarının beklenenin üzerinde yüksek seyrettiğini söyledi.

Bunun en büyük nedeninin maske, mesafe ve hijyen kurallarına salgının ilk dönemindeki gibi uyulmaması olduğunu vurgulayan Öğütlü, "Aşı olan vatandaşlarımız da 'Aşı oldum bana bir şey olmaz.' düşüncesine kapılıyor. Aşı olan vatandaşlarımız da Kovid-19'a yakalanmamak için maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelidir. Aşı, virüsle karşılaştığımızda ya hastalığa engel oluyor ya da hafif atlatmamızı sağlıyor." diye konuştu.

Tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini ifade eden Öğütlü, salgınla mücadelede tek silahın aşı olduğunu, istatistiki verilerin de bunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Sakarya olarak birinci doz aşıda yüzde 85'lere gelindiğini aktaran Öğütlü, şunları kaydetti:

"İkinci doz aşıda ise yüzde 66'dayız. Hastanelerimiz, aile sağlık merkezlerimiz, aşı çadırlarımız ve mobil aşı ekiplerimizle vatandaşlarımızın aşı olması için sahadayız. İkinci doz aşı oranımız yüzde 80-85'lere geldiğinde vakalarda önemli azalma olacaktır. Kendimiz ve sevdiklerimiz için aşı olalım, aşı olduysak yakınlarımızı aşı olmaya davet edelim."

- "Kurallara uyarsak normal vaka seyrine döneceğiz"

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da rehavete kapılmadan tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Daha fazla aşı yapmamız lazım ve kapalı ortamlarda işlerimizi hızlıca halledip çok fazla kalmadan uzaklaşmak gerekiyor. Tedbirleri gevşettiğimiz sürece Kovid-19'la mücadele zorlaşabilir. Elimizden geldiğince tedbirlere uymamız lazım." dedi.

Tedbirlere uyulduğu takdirde vaka sayılarının kısa sürede normale dönebileceğini dile getiren Yılmaz, "Aşılamada köy ve mahallelerde süreç devam ediyor. Mobil ekiplerimizle faal durumdayız. Tedbirlerle ilgili gerekli uyarıları vatandaşlara yapıyoruz. Şu anda mevcut kurallara uymamız gerekiyor. Kurallara uyarsak Düzce kısa süre içerisinde normal vaka seyrine dönecektir." ifadelerini kullandı.

- "Rehavete kapılmadan salgın tedbirlerine dikkat edelim"

Zonguldak'ta da köy ve mahallelerde aşılama çalışmaları sürerken, vaka oranlarının düşürülmesi için denetimler sıklaştırıldı.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, "Tedbirlere uymak ve aşılarımızı olmak, Kovid-19'la mücadelede en büyük silahımız. Vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz. Rehavete kapılmadan salgın tedbirlerine dikkat edelim. Aşılanmamış kişileri de aşı olmaya ikna ederek daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da "aşı olun" çağrısı

- Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü: - "Kendimiz ve sevdiklerimiz için aşı olalım, aşı olduysak yakınlarımızı aşı olmaya davet edelim" - Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz: - "Daha fazla aşı yapmamız lazım ve kapalı ortamlarda işlerimizi hızlıca halle

Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da "aşı olun" çağrısı

Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da "aşı olun" çağrısı

Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da "aşı olun" çağrısı

Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da "aşı olun" çağrısı

Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da "aşı olun" çağrısı

Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da "aşı olun" çağrısı

Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da "aşı olun" çağrısı

Zonguldak, Düzce ve Sakarya'da "aşı olun" çağrısı
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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Düzce Aşı

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