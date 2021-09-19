YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta balıkçılar Karadeniz hamsisinden umutlu

Zonguldak'ta balıkçılar Karadeniz hamsisinden umutlu

19.09.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta balıkçılar Karadeniz hamsisinden umutlu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılar, Karadeniz hamsisinde bu yıl bolluk bekliyor.

"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de yeni sezonu açan balıkçıların yüzü, tezgahlarda yaşanan hareketliliğin ardından gülmeye başladı.

Gelecek günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle avlanmanın artacağını, fiyatların da düşeceğini öngören balıkçılar, bu yıl Karadeniz hamsisinden umutlu.

Şu anda tezgahlarda kilogramı 25 liradan satışa sunulan hamsinin bollaşmasıyla 10-15 liraya kadar düşmesi bekleniyor.

Balık tezgahlarında palamut tanesi 25, istavrit ve mezgit kilogramı 30-35 liradan satılıyor.

- "Vatandaş 10-15 liradan hamsi yiyecek"

İlçede balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, AA muhabirine, Karadeniz hamsisinin gelecek günlerde bollaşacağını, vatandaşın 10-15 liradan hamsi yiyeceğini söyledi.

Palamut az olduğu için fiyatının yükseldiğini aktaran Yazgan, "Havalar biraz soğuyunca çinekop ve lüfer de tezgahlarda yerini alır." dedi.

Yazgan, Karadeniz ile Marmara hamsisinin karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Karadeniz hamsisi, lezzetli ve kokulu olur, büyük olmaz. İki tür arasında lezzet farkı vardır. Karadeniz hamsisinin kılçığı azdır, yağlı olur. Marmara hamsisi iri, yavan olur, kılçıklıdır, yağsız olur." diye konuştu.

Zonguldak'ta balıkçılar Karadeniz hamsisinden umutlu

Zonguldak'ta balıkçılar Karadeniz hamsisinden umutlu

Zonguldak'ta balıkçılar Karadeniz hamsisinden umutlu

Zonguldak'ta balıkçılar Karadeniz hamsisinden umutlu

Zonguldak'ta balıkçılar Karadeniz hamsisinden umutlu

Zonguldak'ta balıkçılar Karadeniz hamsisinden umutlu

Zonguldak'ta balıkçılar Karadeniz hamsisinden umutlu

Zonguldak'ta balıkçılar Karadeniz hamsisinden umutlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:31
Öğle
12:51
İkindi
16:18
Akşam
19:02
Yatsı
20:22

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazartesi

Buket Eczanesi
Merkez
Canan Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı

Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı

Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından

Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.