Zonguldak'ta devrilerek istinat duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişilik aile, kazayı yara almadan atlattı.
Zonguldak-Ereğli kara yolunda seyreden Niyazi A. (43) idaresindeki 41 FB 900 plakalı otomobil, Ilıksu mevkisinde yol kenarına devrilerek istinat duvarına çarptı.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü ile eşi ve 3 çocuğu kısa süreli şok yaşadı.
Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı, hasar gören araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
Karabük'teki yakınlarıyla bayramlaşmadan dönen ailenin Alaplı ilçesine gittiği öğrenildi.
Zonguldak'ta bayramlaşmadan dönen ailenin bulunduğu araç istinat duvarına çarptı
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