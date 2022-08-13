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Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti

13.08.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde forkliftin yolda devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Funda Caddesi'nde giden Onurkan Abacı'nın (23) kullandığı forklift devrildi. Kullandığı iş makinesinin altında kalan Abacı, yaşamını yitirdi.

Abacı'nın cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Abacı'nın ölümünü duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazanın, bugün bir depoda forkliftle çalışan Abacı'nın, aracı asıl iş yerine götürürken meydana geldiği öğrenildi.

Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan genç hayatını kaybetti

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