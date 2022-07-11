YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

11.07.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beytullah A'nın kullandığı araç, Esenköy mevkisinde devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayriye A. (74), burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralıların tedavisi sürüyor.

Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:22
Öğle
13:03
İkindi
17:03
Akşam
20:35
Yatsı
22:24
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İtalya mahkemesinden ülkede infial yaratan karar!

İtalya mahkemesinden ülkede infial yaratan karar!

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.