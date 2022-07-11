Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Beytullah A'nın kullandığı araç, Esenköy mevkisinde devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayriye A. (74), burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yaralıların tedavisi sürüyor.
Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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