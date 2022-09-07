Zonguldak'ta drift yaparken mahalle bekçisine çarpan sürücü tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde drift yaptığı sırada kendisini uyaran çarşı ve mahalle bekçisine çarparak yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Kışla Mahallesi Kışla Sanayi Sitesi'nde 33 yaşındaki bekçi Hamza Aydoğdu, 67 LP 123 plakalı otomobil sürücüsü Recep K'nin drift yaptığını görerek müdahale etmek istedi. Bu sırada aracı Aydoğdu'nun üzerine süren Recep K, ona çarptı.

Yaralanan Aydoğdu, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından sürücü ve otomobilde bulunan E.K. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen E.K. savcılıkça sorgulanıp serbest bırakıldı, nöbetçi hakimliğe çıkarılan Recep K. ise tutuklandı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, sürücünün drift yaptığı ve araca yaklaşmaya çalışan bekçiye çarptığı görülüyor.