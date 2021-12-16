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Zonguldak'ta heyelanla kopan kaya parçaları akaryakıt istasyonu binasına zarar verdi

16.12.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heyelan sırasında iş yeri çalışanlarının kaçmaya çalıştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kopan kaya parçaları, bir akaryakıt istasyonu binasının duvarını yıkarak hasara neden oldu.

Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Milli Egemenlik Caddesi'nde heyelan meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Heyelan nedeniyle kopan kaya parçaları, akaryakıt istasyonu binasının duvarını yıkarak hasara yol açtı.

Öte yandan heyelan sırasında iş yeri çalışanlarının kaçmaya çalıştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

İş yeri sahibi Ali Papila, gazetecilere, dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldiğini belirterek, "Çocuklar beni aradı. 'Kaya düştü.' dediler. Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum, hem alt kattan hem de üst kattan duvarı patlattı. Belediye ekipleri geldi, orayı temizledi. Orada bir kamyon kaya vardı. Ciddi şekilde kaya geldi. İşlek saatte olmaması bizim için önemliydi, insanların yoğun olarak bulunduğu saatte olmadı. Bir can kaybına neden olmadı." diye konuştu.

Zonguldak'ta heyelanla kopan kaya parçaları akaryakıt istasyonu binasına zarar verdi

- Heyelan sırasında iş yeri çalışanlarının kaçmaya çalıştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı

Zonguldak'ta heyelanla kopan kaya parçaları akaryakıt istasyonu binasına zarar verdi

Zonguldak'ta heyelanla kopan kaya parçaları akaryakıt istasyonu binasına zarar verdi

Zonguldak'ta heyelanla kopan kaya parçaları akaryakıt istasyonu binasına zarar verdi

Zonguldak'ta heyelanla kopan kaya parçaları akaryakıt istasyonu binasına zarar verdi

Zonguldak'ta heyelanla kopan kaya parçaları akaryakıt istasyonu binasına zarar verdi

Zonguldak'ta heyelanla kopan kaya parçaları akaryakıt istasyonu binasına zarar verdi

Zonguldak'ta heyelanla kopan kaya parçaları akaryakıt istasyonu binasına zarar verdi

Zonguldak'ta heyelanla kopan kaya parçaları akaryakıt istasyonu binasına zarar verdi

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