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Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

25.06.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde etkili olan hortum zarara yol açtı.

Türkali köyünde etkili olan hortum, bazı evlerin çatılarının uçmasına, ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine neden oldu. Sahildeki bazı işletmelerde de hasar oluştu.

AFAD ve jandarma ekipleri, köyde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

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