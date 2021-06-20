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Zonguldak'ta kalp ritim bozukluğu yaşayan hastalar "elektrofizyolojik" tanı yöntemiyle şifa buluyor

20.06.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Avcı: - "Bu, damar tıkanıklığına yönelik değil, bizzat kalbin iletim sistemini araştırmaya yönelik yapılan bir teknik. Eğer kişide kalpten kaynaklanan bir ritim bozukluğu varsa teşhisi koyuyoruz, teşhis sonucunda da tedavisini planlıyoruz" - "Aynı seansta hastayı masadan kaldırmadan, eğer uygun yeri bulabilirsek, çarpıntıya ya da ritim bozukluğuna sebep olan yeri ısıtarak ya da soğutarak ortadan kaldırabiliyoruz"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, kalbin iletim sistemini araştırmaya yönelik yapılan "elektrofizyolojik" tanı yöntemi ile ritim bozukluğu, düzensiz nabız ve kalp çarpıntısı yaşayan hastalara müdahale ediliyor.

Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Avcı ve Doç. Dr. Mustafa Umut Somuncu, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kalp ritim bozukluğu olan hastalara uyguladıkları bu yöntemle, bölge insanına hizmet veriyor.

Prof. Dr. Avcı, gazetecilere, üniversitede yeni başlattıkları "elektrofizyolojik" adlı çalışmanın, özellikle kalp atışları çok hızlı, çarpıntı tarif eden ya da nabzı düzensiz, ritim bozukluğu olan hastalara uyguladıkları bir yöntem olduğunu söyledi.

Bunun, damar tıkanıklığına yönelik değil, bizzat kalbin iletim sistemini araştırmaya yönelik yapılan bir teknik olduğunu aktaran Avcı, "Eğer kişide kalpten kaynaklanan bir ritim bozukluğu varsa teşhisi koyuyoruz, teşhis sonucunda da tedavisini planlıyoruz. Aynı seansta da hastayı masadan kaldırmadan, eğer uygun yeri bulabilirsek, çarpıntıya ya da ritim bozukluğuna sebep olan yeri ısıtarak ya da soğutarak ortadan kaldırabiliyoruz. Buna da ablasyon adını veriyoruz." ifadesini kullandı.

Avcı, çoğu kişinin yaşadığı kalp çarpıntılarını yorulma ve üzülme gibi farklı sebeplere bağladığına ancak bazen altta ciddi ritim bozukluğu ve kalp hastalığı olabildiğine dikkati çekerek, "Bu tür şikayetleri olanların ilk önce ilgili uzmana müracaat etmesi gerekiyor. Yapılacak tetkikler neticesinde gerçekten bu işlemden fayda görebileceğini düşünüyorsa, bu işlemi yapabilir. Biz bir ekip oluşturduk ve böylelikle bu bölgede bu tür ritim bozukluğu olan hastalarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.

Doç. Dr. Somuncu da yaklaşık bir yıldır aktif olarak başladıkları bu hizmetle vatandaşlara faydalı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

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Zonguldak'ta kalp ritim bozukluğu yaşayan hastalar "elektrofizyolojik" tanı yöntemiyle şifa buluyor

- Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Avcı: - "Bu, damar tıkanıklığına yönelik değil, bizzat kalbin iletim sistemini araştırmaya yönelik yapılan bir teknik. Eğer kişide kalpten kaynaklanan bir ritim bozukluğu vars

Zonguldak'ta kalp ritim bozukluğu yaşayan hastalar "elektrofizyolojik" tanı yöntemiyle şifa buluyor

Zonguldak'ta kalp ritim bozukluğu yaşayan hastalar "elektrofizyolojik" tanı yöntemiyle şifa buluyor
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