Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki 3 araca çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
K.B'nin kullandığı 06 CCU 388 plakalı kargo aracı, Karaman beldesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek park halinde bulunan 3 araca çarptı.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz