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  4. Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

10.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki 3 araca çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

K.B'nin kullandığı 06 CCU 388 plakalı kargo aracı, Karaman beldesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek park halinde bulunan 3 araca çarptı.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kargo aracının park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

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Zonguldak çarpma yaralı

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