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Zonguldak'ta kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

16.07.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kaybolan 34 yaşındaki şizofreni hastasını bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Balçıklı köyünde ikamet eden şizofren Celal İnan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

İnan'ın bulunması için bölgede süren çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.

Zonguldak'ta kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Zonguldak'ta kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Zonguldak'ta kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Zonguldak'ta kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Zonguldak'ta kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Zonguldak'ta kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Zonguldak'ta kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Zonguldak'ta kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

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