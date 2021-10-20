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Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükle ilgili bir şüpheli tutuklandı

20.10.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükle ilgili bir şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında bir işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kilimli ilçesi Güntepe mevkisinde, 18 Ekim'de meydana gelen ve işçi Erdal Aşkar'ın yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ocağı işlettiği iddia edilen M.A. ile oğulları E.A. ve H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, Zonguldak Adliyesine getirildi.

Zanlılardan H.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilimli ilçesi Güntepe mevkisinde 18 Ekim'de ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiden 2'si ekiplerce kurtarılmış, Erdal Aşkar'ın cansız bedeni yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından çıkarılmıştı.

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükle ilgili bir şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükle ilgili bir şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi
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