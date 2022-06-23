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Zonguldak'ta öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi

23.06.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, silahla öldürülen kadın ve kızı defnedildi.

Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde, Seyfullah Uslu tarafından silahla öldürülen dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk ile kızı Nazlı Erva Öztürk'ün cenazeleri, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilçeye bağlı Kışla köyündeki evinin önünde getirildi.

Burada Öztürk ile kızı Nazlı Erva Öztürk için helallik alındı, dua edildi.

Anne ve kızın cenazeleri, daha sonra köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Seyfullah Uslu'nun cenazesi ise ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Çomranlı köyü aile mezarlığına defnedildi.

Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde iki katlı müstakil evden silah sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmiş, bölgeye gelen ekipler, dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk (35) ile kızı Nazlı Erva Öztürk'ü (3) silahla öldüren Seyfullah Uslu'nun (41) intihar ettiğini belirlemişti.

Zonguldak'ta öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi

Zonguldak'ta öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi

Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

Zonguldak'ta birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren kişi intihar etti

Zonguldak'ta öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi

Zonguldak'ta öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi

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