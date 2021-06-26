Zonguldak'ta sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Zonguldak'ta sağanak ve şiddetli rüzgar, günlük hayatı etkiledi.

Şehir merkezinde gece saatlerinde etkili olan sağanak sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda kaldı.

Su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorlanan araç sürücüleri, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Belediye ekiplerince yapılan çalışmalarla sürücülerin daha kolay ilerlemesine olanak sağlandı.

Su basan bazı dükkanlara ise iş yeri sahiplerinin kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştığı görüldü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sokaklarda devrilen ağaçlar yolları kapattı.

Kent sakinlerinden Tugay Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmur yağdığında aynı sorunu yaşadıklarını belirtti.