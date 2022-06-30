YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu

Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu

30.06.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sel sularının denize sürüklediği odun parçaları, dalgaların etkisiyle sahili doldurdu.

İlçede etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle odun parçaları derelerden denize sürüklendi.

Odun parçaları, dalgaların etkisiyle vatandaşların denize girdiği ve mesire alanı olarak kullandığı Ereğli-Alaplı kara yolundaki sahil şeridinin bir bölümünü kapladı.

Odunların yanı sıra evsel atıkların da bulunduğu sahilin temizlenmesi için çalışma yürütülecek.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da Ereğli'de su baskınlarının yaşandığı Topçalı, Bölücek ve Hamzafakıhlı bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Muhtarların ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Tutulmaz'a, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı eşlik etti.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildiren Çataklı, 17'si sera olmak üzere 85 dönümlük alanın tahrip olduğunu kaydetti.

Öte yandan, su baskınlarının oluştuğu Yaraşlıyörük köyünde suların çekilmesiyle evlerde temizlik çalışmalarına başlandı. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına (ERDEMİR) ait araç ve personeller de çalışmalara katkı veriyor.

Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu

Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu

Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu

Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu

Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu

Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu

Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu

Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu

Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu

Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu

Zonguldak'ta selin ardından çalışmalar sürüyor

Zonguldak'ta selin ardından çalışmalar sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:13
Sabah
05:15
Öğle
13:01
İkindi
17:02
Akşam
20:38
Yatsı
22:30
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.